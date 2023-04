Ex-toplui Bpost sjoemelden om contract voor krantenbedeling te behouden, bevestigt audit: "Willen tot op het bot gaan"

In december vorig jaar zette Bpost zijn CEO Dirk Tirez en twee directeurs op straat. Hun positie was onhoudbaar geworden nadat intern onderzoek had uitgewezen dat ze betrokken waren bij mogelijke prijsafspraken over de overheidsaanbesteding voor de krantenbedeling in België. Het bedrijf dat die kranten bust, krijgt daarvoor namelijk een forse jaarlijkse subsidie.