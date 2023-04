Belgische overheid was op de hoogte van fout gelopen investeringen in Kaapverdië, maar greep niet in

Ook de Beroepsvereniging van Vastgoedmakelaars kan niet zeggen hoeveel van de 10.950 Belgische makelaars (laatst beschikbare cijfers van 2021) actief zijn in buitenlands vastgoed. Bij die beroepsvereniging kwam overigens in de loop van 2022 een klacht binnen over een investering in het resort White Sands. In de klacht tegen twee van de betrokken makelaars is sprake van “contractueel vastgelegde intresten” die niet meer worden uitbetaald en “misleidende reclame”.

De uitvoerende kamer van de beroepsinstantie deed op vrijdag 31 maart uitspraak in eerste aanleg. Een van de makelaars kreeg een berisping. De andere wordt voor twee weken geschorst met uitstel van vijf jaar. Dat betekent dat de makelaar geen deontologische fout meer mag begaan de komende vijf jaar, of anders de schorsing van twee weken riskeert. De makelaars kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak.