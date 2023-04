Belgische Turken kunnen dit jaar ook in Trixxo Arena in Hasselt stemmen voor verkiezingen in Turkije

In 2009 was de Turkse premier Erdogan nog zelf in de toenmalige Grenslandhallen aanwezig. Hij was in die periode in Belgïe te gast in het kader van onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Volgens vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Limburg kwam Erdogan zijn kiezers in Hasselt bedanken. 10.000 geïnteresseerden uit België, Nederland en Duitsland daagden op. Er waren geen incidenten.