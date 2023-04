Boeing kampt met nieuwe problemen met 737 MAX-toestellen

"Dit is geen onmiddellijk probleem voor de vliegveiligheid en de in gebruik zijnde vloot kan veilig blijven vliegen", laat het bedrijf in een verklaring weten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is volgens Boeing in kennis gesteld van de problemen en de inspecties en reparatiewerkzaamheden aan de toestellen zijn in volle gang. "We zullen in de komende dagen en weken aanvullende informatie verstrekken naarmate we de gevolgen voor de leveringen beter begrijpen."

Een dag eerder meldde toeleveringsbedrijf Spirit AeroSystems, dat het aluminium frame van de 737's maakt, aan Boeing dat er een probleem is met twee fittingen waarmee de verticale staart van het toestel wordt bevestigd aan de achterkant van de romp. De mankementen zijn aangetroffen bij een aanzienlijk aantal nog niet geleverde toestellen en vliegtuigen die bij Boeing zijn opgeslagen.

In 2018 en 2019 kwamen bij ongelukken met 737 MAX-toestellen in totaal 346 mensen om. Daarna werd het toestel lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden en moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. De kwestie heeft het concern al meer dan 20 miljard dollar gekost.