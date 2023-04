Voormalig Braziliaans president Bolsonaro moet getuigen over bestorming Braziliaans parlement

De bestorming vond plaats een week na de inauguratie van het linkse staatshoofd Luis Inacio Lula da Silva. Die had de verkiezingen in oktober met een nipte meerderheid van 50,9 procent gewonnen.



Ten tijde van die bestorming was Bolsonaro niet in Brazilië, maar wel in de Amerikaanse staat Florida. Onlangs keerde hij naar zijn land terug.

Het geweld in Brasilia deed denken aan de invasie van het Capitool twee eerder in de VS door aanhangers van Donald Trump, die weigerden de nederlaag tegen Joe Biden te accepteren.