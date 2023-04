Bouwkraan van 25.000 euro gestolen in Knokke-Heist: “Kan toch niet van de aardbol verdwenen zijn?”

Voor Peter is de diefstal een ramp. “We hebben nog een groter exemplaar, maar echt ideaal is dat niet”, zegt hij. “Het kan toch niet zijn dat een kraan zomaar van de aardbol verdwijnt? Waarschijnlijk gaat het hier om een bende, want ik hoor dat er in en rond Knokke-Heist nog andere zaken zijn gestolen. Aanhangwagens, onder andere.”

De politie is ondertussen op de hoogte en voert een onderzoek. “Alle beschikbare camerabeelden in de omgeving worden gecheckt”, zegt Peter. Maar hoe kunnen dieven zomaar wegrijden met zo’n gevaarte? “Simpel: blijkbaar past de sleutel van dat model op élk toestel van dat merk. Dat ben ik ook pas achteraf te weten gekomen.”