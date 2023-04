Brusselse regering tegen verbreding Brusselse Ring: “Meer rijstroken is meer verkeer”

“We zijn in Brussel al heel lang aan het inzetten om minder autoverkeer te hebben omwille van de leefbaarheid van de stad. Er zijn heel veel files, heel veel mensen zitten vast in die files, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid zijn niet goed. Met die ruimte willen we ook andere zaken doen en we willen inzetten op alternatieven, we willen mensen bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad lokken", aldus minister Van den Brandt.