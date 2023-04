Burgerbevraging over mogelijke fusie Hasselt-Kortessem: meerderheid is voor nauwere samenwerking of fusie, maar nabijheid is grootste bezorgdheid

Dienstverlening komt uit de bevraging naar voor als grootste bezorgdheid. Kortessemnaren vrezen dat ze zich voor ambtelijke zaken tot in Hasselt zullen moeten verplaatsen. "We gaan ervoor moeten zorgen dat de dienstverlening dichtbij de mensen gewaarborgd blijft", zegt Tom Thijsen (CD&V). "Dat kan op het gemeentehuis, maar verder in de toekomst moeten we dat bij de mensen aan huis kunnen geven. Dat is innovatie, en dankzij de fusie kunnen we die innovatie garanderen."