Popster Camille klaar om Duitsland te veroveren met nieuwe single "Feuerwerk": "Ik ben ambitieus, maar ook realistisch"

Begin dit jaar won ze bij de uitreiking van de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen nog twee MIA's (in de categorieën "Pop" en "Nederlandstalig") en haar debuutsingle "Vuurwerk" was het jaar ervoor zelfs genomineerd voor "Hit van het jaar". Het is die single die ze vandaag in het Duits uitbracht en waarmee ze van plan is Duitsland te veroveren.