CHECK - Misleidende video laat uitschijnen dat Amerikaanse president Biden bij zijn bezoek aan Noord-Ierland Britse premier Sunak negeerde

De Amerikaanse president Joe Biden is sinds 11 april op staatsbezoek in Ierland en Noord-Ierland. Op sociale media circuleert in de marge van deze reis het verhaal dat Biden, toen hij landde in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast, de Britse premier Rishi Sunak onheus zou hebben bejegend.

"Biden komt aan in Belfast, herkent de premier van Groot-Brittannië niet, duwt hem lomp opzij en groet een willekeurige militaire officier in plaats daarvan", schrijft de Nederlandse "onafhankelijk journalist" Joost Niemoller op Twitter over de aankomst van Biden op de luchthaven van Belfast. De video die Niemoller deelt, is bijna drie miljoen keer bekeken.

Maar dat verhaal klopt niet: het is gebaseerd op opgeknipte beelden waaruit de begroeting tussen Biden en Sunak is weggelaten.