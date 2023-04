China wil maanbasis bouwen met materiaal van de maan zelf en ontwikkelt een nieuwe robot

Ding Lieyun, van de Chinese Academy of Engineering, zegt dat het team een robot ontwikkelt die bouwstenen moet vervaardigen uit de maanbodem. De robot krijgt de naam "Chinese Super Masons" mee (vrij vertaald: China's super-metselaar).

"Een basis bouwen op de maan is nodig voor verkenningsprojecten op lange termijn. Het gaat er sowieso van komen", zegt Ding. China wil in de toekomst astronauten voor langere periodes op de maand laten verblijven. Foto's of simulaties van de nieuwe robot of de maanbasis zijn er niet.

China is nu al begonnen met het denkwerk en hoopt om vanaf 2028 effectief met het project te kunnen beginnen. Om zijn maanambities nog wat kracht bij te zetten, wil China in 2025 het eerste land ter wereld worden dat een bodemstaal meeneemt van de andere kant van de maan, de kant die we vanop aarde nooit zien.

China is al langer intensief bezig met de maan, met de verschillende Chang'e-missies. In december 2020 landde een onbemand ruimtetuig op de maan om stalen van de maanbodem te verzamelen (Chang'e 5). Ze slaagden er ook al als eerste in om op de achterkant van de maan te landen (Chang'e 4).