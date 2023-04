Chinees magazijn met zonnepanelen in haven van Zeebrugge verzegeld na mogelijke douanefraude 

Eind vorige maand al hebben agenten opslagplaatsen en kantoren doorzocht op de luchthaven van Luik en in Zeebrugge. Ook privéwoningen van de verdachten in Ans, Luik en Wezet kwamen daarbij in het vizier. Chinese exporteurs zouden een complex systeem hebben opgericht om belastingen te ontduiken op producten die in ons land toekomen.