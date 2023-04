Dader overval op Leuvense bakker gevat tijdens terrasje

Later in de namiddag merkte de politie de verdachte op terwijl hij op een terras zat met een andere man. Beiden werden opgepakt. Tijdens zijn verhoor, bekende de verdachte de overval op de bakkerij. De man is 27 en komt uit Leuven. Hij gaf aan met psychische problemen te kampen en dat hij ook aan een verslaving lijdt. De tweede verdachte had niets met de zaak te maken. De verdachte blijft aangehouden zolang het onderzoek loopt.