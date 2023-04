Delhaize-personeel houdt spontane actie en blokkeert opnieuw distributiecentrum in Zellik

Veel personeelsleden van Delhaize zijn boos nadat de supermarktketen bekend heeft gemaakt dat het al zijn winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen. Vandaag waren nog 21 van de 128 winkels in eigen beheer gesloten door vakbondsacties. Het gaat om 14 winkels in Brussel en 7 in Wallonië. Dinsdag vindt een belangrijke verzoeningsvergadering plaats bij het bedrijf. De bemiddelaar brengt dan vakbonden en directie bij elkaar.