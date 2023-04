Drie mensen komen om het leven bij lawine in Noord-Italiaanse Aostavallei

De slachtoffers zijn drie deelnemers van een opleiding tot berggids. De groep werd gisteren tijdens een wandeling in de Val di Rhêmes in het gebied van de berg Tsanteleina op zo'n 3.250 meter hoogte verrast en meegesleurd door de lawine. De 49-jarige cursusleider, die uit de regio afkomstig is, kon zichzelf redden en om hulp vragen in het dal.