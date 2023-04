Duffel betrapt 36 sluikstorters op 1 jaar tijd dankzij mobiele camera's

In mei 2022 kocht de gemeente Duffel twee mobiele camera's om sluikstorters te betrappen. "We merkten dat sluikstorten een hardnekkig probleem blijft", legt schepen van milieu en natuur Isabel Glorie (N-VA) uit. "Op basis van nummerplaten en gezichten konden we al 36 daders een boete opleggen." In totaal gaat het om 5.000 euro aan GAS-boetes. Ook de opruimkosten werden doorgerekend aan de vervuilers, 2.500 euro. Daarnaast zijn er ook nog 25 dossiers lopende.