Spade in de grond voor laatste stuk fietsostrade Essen-Antwerpen 

De aanleg van het stuk fietsostrade tussen Schriek en Vloeiende kon niet voltooid worden omdat één buurtbewoner zich bleef verzetten. "Maar dat is nu verleden tijd", zegt provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) aan Radio 2.

"In onze laatste vergunningsaanvraag zijn we tegemoetgekomen aan alle opmerkingen vanuit de Raad voor Vergunningenbetwisting. Die lange procedures zijn eindelijk achter de rug dus kan de spade in de grond."

De werkzaamheden starten op 17 april en zouden tegen de zomer afgewerkt moeten zijn. Fietsers kunnen dan ongehinderd fietsen van Antwerpen tot in het Nederlandse Roosendaal, goed voor een afstand van zo'n 27 kilometer.