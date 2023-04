Stad Genk investeert in kinderopvang met nieuw subsidiebeleid 

De stad Genk geeft de lokale kinderopvang een flinke duw in de rug. Alle opvanginitiatieven zullen een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen om te starten, te investeren en voor de werking. "Genk heeft 713 opvangplaatsen en scoort met 37,7 plaatsen per 100 kinderen onder het Limburgs gemiddelde. Daar willen we iets aan veranderen", zegt schepen van Kinderopvang Anniek Nagels (CD&V).