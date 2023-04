Belangrijke gevangenenruil in Jemen tussen Houthi-rebellen en Saudi-Arabië gestart, optimisme over vrede na 9 jaar oorlog

Oorlog in Jemen?

In 2014 hebben de Houthi's, een sjiitische rebellengroep gesteund door Iran, de Jemenitische hoofdstad Sanaa ingenomen. Ook het noorden van Jemen staat nu onder controle van de Houthi-rebellen. De internationaal erkende regering vluchtte naar het zuiden van het land, en ging daarna in ballingschap in Saudi-Arabië. Enkele maanden later, in 2015, is een oorlog gestart tussen de Houthi's en een internationale coalitie geleid door Saudi-Arabië. Het conflict wordt gezien als een indirecte oorlog tussen rivalen Iran en Saudi-Arabië.

De oorlog in Jemen is volgens de VN de grootste humanitaire crisis in de wereld: er zijn honderdduizenden doden gevallen en miljoenen interne ontheemden, mensen die op de vlucht zijn in eigen land. Miljoenen mensen lijden ook honger, en 80 procent van de bevolking is afhankelijk van internationale hulp.