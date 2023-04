Gitarist van band "The Script" overleden op 46-jarige leeftijd na kort ziekbed

Sheehan heeft samen met Glen Power en leadzanger Danny O'Donoghue de band opgestart in 2001 en was er al die tijd gitarist. Sheehan was getrouwd met Reena Sheehan, die hij ontmoette toen zij als sessiezangeres werkte. Samen hebben ze drie kinderen. De groep is bekend voor nummers als "Hall of Fame", "Breakeven" en "The Man Who Can't Be Moved."