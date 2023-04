Omheiningen in Brakelbos en Kluisbos: "Om gedrag van bezoekers te veranderen en kwetsbare gebieden te beschermen"

"We willen de natuur weer volledig herstellen en dus moeten we wel ingrijpen", vervolgt Xavier Coppens, "dus kunnen we niet anders dan omheiningen plaatsen langs de meest kwetsbare gebieden". Natuur en Bos laat wel duidelijk weten dat de meeste mensen zeer met de natuur begaan zijn en zich duidelijk aan de regels houden. Dan zijn er de wandelaars die niet weten waar ze wel en niet mogen gaan. Daarvoor hebben we wel borden, boodschappen op papier en een website, maar die worden niet altijd gelezen. En dan zijn er nog de enkelingen die de regels aan hun laars lappen. Nu is het duidelijk: 'blijf achter de draad'. Loslopende honden kunnen ook zeker niet in kwetsbare gebieden. Die laten één en ander achter, maar ze kunnen ook reeën en hun jongen bijten. De omheining is dus eigenlijk een zachte begeleiding van de recreanten, om de natuur zoveel mogelijk te beschermen," besluit Coppens.