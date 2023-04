Eva Kaili, verdachte corruptieschandaal Europees Parlement, heeft gevangenis verlaten

Eva Kaili, voormalig vicepresident van het Europees Parlement, heeft vandaag na iets meer dan 4 maanden de gevangenis mogen verlaten met een enkelband. Ze werd eind vorig jaar aangehouden als verdachte in het omkoopschandaal in het Europees Parlement en zat sindsdien in de cel. Ze blijft wel een verdachte in het onderzoek.