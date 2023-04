Mogelijks laatste keer dat inwoners Kessel-Lo van deze bloesempracht kunnen genieten

Op 2 mei gaat er een eerste participatievergadering door met de buurt. De bewoners kunnen dan hun visie geven op de voorstellen en daarbij hebben zij ook inspraak over de nieuwe bomen die geplant moeten worden. "De Japanse kerselaars hebben het einde van hun levensloop bereikt en de wortels duwen de tegels omhoog. Hierdoor is de stoep moeilijk begaanbaar worden. Bij de heraanleg zullen zeker nieuwe bomen geplant worden en de buurt zal zeker inspraak hebben in welke bomen het zullen zijn", zegt schepen van openbare werken, Dirk Vansina.