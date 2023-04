"Prins op overschot" (afl. 1): hoe Laurent onderkoeld op E40 ronddoolde en warmte vond bij gastgezin in Wilrijk

Niet alleen het hof maakt er een brokkenparcours van: ook (al dan niet ongewild) Laurent. Hij krijgt vier keer een exclusieve stageplaats aangeboden in de VS, en gaat aan de slag bij onder meer technologiereus Batelle en het Internationaal Muntfonds onder begeleiding van ervaren rot Martin Hinoul.



"Ik heb nooit een CV gekregen van die man", zegt Hinoul over de komst van de prins. Laurent beschikte, met enkel een diploma middelbaar op zak, niet over de nodige capaciteiten. "Hoe kwam die in 's hemelsnaam in de VS? Het was een catastrofe voor ons én voor hem. Ik heb onze ambassadeur tientallen keren gezegd It won't work", aldus Hinoul.



De prins zelf werkte niet bepaald mee. Bij bezoeken aan laboratoria waar dierenproeven plaatsvonden, werd hij kwaad. "Je kan kwaad zijn, maar dat moet beleefd blijven", vindt Hinoul. "Het is zijn verdomde taak als prins om voorbeeldig te zijn. Hij vertegenwoordigt zijn land." Stage na stage mislukte dus.

