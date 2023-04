Leer Bassevelde kennen vanop een ezel

"Onderweg kan je rustig vanalles degusteren", legt Vanden Borre uit. “We hebben heel wat lokale producten: de lekkere krulbolkaas of de rijstpap van de Houtlandhoeve. De ezels dragen het eten en drinken, én de picknickdekens mee in tassen. De drempel is heel laag, zonder veel luxe. Je steekt ook nog wat op over de couleur locale, zoals over de bijnaam van de Basseveldenaren. Dat is nu wel de Ezels, maar dat was vroeger de Moordenaars. Eind 19de, begin 20ste eeuw was het in Bassevelde wat ruiger. Elke twee huizen had je bij wijze van spreken een café. En als de drank in de man was, werd men al wat sneller jaloers en begon men al eens te vechten."