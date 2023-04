Twee leeuwinnen verlaten Antwerpse zoo voor kweekprogramma in Engeland

Tot die tijd ontfermt Whisker zich over zijn jongere broer en zusjes. "Hij is heel beschermend over de jongste drieling van zijn ouders, Xesar en de 2 meisjes, Xira en Xabi. Als ze in het water van de dierentuin terechtkomen, zal Whisker de eerste zijn om ze te komen helpen. Hij is een lieve broer." De jongste drieling is vorig jaar geboren en blijft nog zeker een jaar in de Antwerpse zoo om nadien ook in het kweekprogramma te stappen.