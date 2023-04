Lokeraar wordt ereburger in New Orleans: "Het voelt als een thuis"

De Lokeraar, die nu ereburger is van New Orleans, kreeg de erkenning omdat hij heel veel activiteiten organiseerde met typisch New Orleanse accenten. Zo organiseerde hij in Lokeren tentoonstellingen en jazzconcerten en altijd zorgde hij ervoor dat er een link was met New Orleans. Na de orkaan Katrina in 2005 organiseerde hij ook een benefiet voor een bevriend muzikant in New Orleans die door de orkaan bijna al zijn instrumenten was kwijtgeraakt.