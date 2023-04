Tweede keer, goede keer: Europese ruimtesonde Juice is met succes gelanceerd naar Jupiter

Wat gaat Juice precies doen? De sonde Juice vertekt in Frans-Guyana voor een lange reis naar Jupiter. Die verloopt via de aarde en de maan, Venus en opnieuw twee keer de aarde. Vandaar dat de positie van de aarde tegenover de andere hemellichamen perfect moet zijn zoals uitgerekend, en er geen speling zit op het tijdstip.

Juice zou over 8 jaar moeten aankomen bij Jupiter met een meervoudige missie. Ze zal de planeet (en het weer op de planeet) van naderbij bestuderen, maar het meest wordt uitgekeken naar het scannen van drie ijsmanen rond Jupiter. Juice (een afkorting voor Jupiter Icy Moons Explorer) moet midden 2031 de drie ijsmanen Callisto, Europa en Ganymedes nader gaan onderzoeken vanuit de ruimte. Wetenschappers willen achterhalen of daar leven mogelijk is.

Onder de dikke ijskorst op die manen, liggen vermoedelijk diepe oceanen van vloeibaar, zout water. Juice gaat zo'n 35 keer langs de manen vliegen om te kijken hoe dik de ijslaag is, of er effectief een oceaan onder ligt en hoe die is samengesteld. Op basis daarvan willen ze dus achterhalen of er leven mogelijk is of niet.