Makelaar bij wie honderden Belgen investeerden in "spookresort" in Kaapverdië, brengt nu ander hotel aan de man: "Pano" deed zich voor als klant 

“Die professor in de fiscaliteit, dat was ik in ieder geval niet”, reageert professor fiscaal recht Michel Maus (VUB). “Het is niet omdat je een woord verandert in het contract, dat de realiteit verandert. Als men zelf al heeft gezegd dat het eigenlijk een interest is, dan is het een roerend rendement. Dat roerend rendement is gewoon belastbaar in de Belgische context, punt aan de lijn.”