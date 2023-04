Man (71) verdrinkt na val in waterreservoir van serrebedrijf in Wingene

De hulpdiensten werden donderdagavond rond 18.30 uur opgeroepen naar de Beernemsteenweg in Wingene. Vlak op de grens met Beernem was een man van 71 in een waterreservoir gevallen op een serrebedrijf dat gespecialiseerd is in bloemen.

De man wou er een buis controleren, maar verloor daarbij het evenwicht. De MUG-helikopter en het klimteam van de brandweer kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De zeventiger, die vaak nog een handje meehielp op het bedrijf, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Hij was verdronken.

Het parket stelde een deskundige aan om het voorval te onderzoeken. Ook de Wingense burgemeester Lieven Huys (CD&V) kwam onmiddellijk ter plaatse om te kijken of hij nog iets kon betekenen voor de vrienden en familie van de overleden man.