Metrolijnen in Brussel onderbroken door dodelijk ongeval op de sporen

"Om kwart over vijf vanmorgen reed een van de bestuurders door de tunnel tussen de stations Ribaucourt en Ijzer. Daar voelde hij dat hij iets geraakt had met het metrostel", vertelt Guy Sablon van de MIVB. "Dat bleek een persoon te zijn die zich op de sporen bevond. De brandweer, politie en het parket zijn ter plaatse gekomen, maar de persoon was jammer genoeg al overleden."

De metrolijnen 2 en 6 zijn onderbroken tussen de stations Elizabeth en Kunst-Wet. "Gelukkig zijn daar bovengronds wel heel wat alternatieven, zodat mensen op hun bestemming raken", aldus Sablon.

De politie en het parket gaan verder onderzoeken wat er juist gebeurd is.