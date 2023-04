Minister van Justitie Van Quickenborne woont iftar bij in Waregem

De Assounah moskee in Desselgem (Waregem) is één van de langst erkende Islamitische geloofsgemeenschappen in het land. Tijdens de ramadan is het er altijd heel druk. "Elke weekdag komen hier tot 300 gelovigen samen voor het avondgebed. In het weekend zijn dat er soms meer", zegt bestuurslid van de moskee Youssef Errady. "Tijdens de ramadan vasten we van zonsopgang tot zonsondergang. Het avondmaal heet de iftar. Ongeveer een keer per week gaat de iftar door in de moskee. Het avondmaal was een goede kans om de minister te tonen hoe het er in een erkende moskee aan toegaat", aldus Errady.