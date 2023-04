Molenaar uit Tollembeek vindt ingemetselde kat in bakhuis van molen: "Kat moest mogelijk boze geesten weghouden"

Het is volgens Hubert uitgesloten dat de kat per ongeluk tijdens de bouw van het bakhuis eeuwen geleden tussen de muren verdwaalde en bij toeval ingemetst geraakte. “Het beestje werd duidelijk gemummificeerd om ze te bewaren. Om welke kat het gaat en hoe oud ze is, is voorlopig nog niet duidelijk. Ik heb veel informatie opgezocht over het fenomeen om katten te mummificeren en in te metselen of in te graven", vertelt molenaar Hubert. "En wat blijkt? Het was vroeger in de middeleeuwen wel vaker de gewoonte om gemummificeerde of ‘gedroogde’ katten in te metselen. Mensen geloofden in die tijd dat het boze geesten, heksen en spoken zou weghouden. Een vorm van bijgeloof, zeg maar.”