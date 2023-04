Nieuwe fietsbrug in Beringen zal niet op tijd klaar zijn voor maandagochtendspits na paasvakantie

"Om ervoor te zorgen dat fietsers na schooltijd wel terug naar huis kunnen gaan via de nieuwe fietsbrug, wordt er maandagochtend al vroeg begonnen aan de laatste asfalteringswerken", gaat Vanhees verder. "Het is de bedoeling dat het nieuwe asfalt zoveel mogelijk tijd krijgt om af te koelen doorheen de dag, zodat fietsers bij de avondspits de sporen kunnen oversteken over de nieuwe fietsbrug. Als de werken toch niet op tijd kunnen worden afgerond, zullen we bekijken of de politie kan helpen om ook de avondspits veilig te laten verlopen."