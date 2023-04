Nijverheidsschool TIO in Pelt verhuist naar WICO campus, waardoor aantal leerlingen verdubbelt

Maandagochtend gaat de vernieuwde scholencampus van WICO in de Stationsstraat in Pelt open. “We zijn nog volop bezig met vrijwillige leerkrachten, met poetsen en klaarzetten”, zegt locatiedirecteur Ignace Van Herck. “Het is hier nog een drukte van jewelste van aannemers die de laatste dingen in orde aan het brengen zijn. We rekenen erop dat we maandag kunnen starten, maar het wordt toch nog een hectisch weekend.”