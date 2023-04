NMBS renoveert toiletten in veertien grote stations, prijs voor toiletgebruik verdubbelt

De toegang voor een toiletbezoek in één van de veertien stations zal 1 euro kosten, behalve voor kinderen kleiner dan 1,20 meter. Wie moet betalen, krijgt een kortingsbon die gebruikt kan worden in een van de winkels in het station. Hoeveel die korting zal bedragen, varieert van winkel tot winkel. Het nieuwe concept maakt het volgens NMBS mogelijk dat het verbruik van energie, water, papier en zeep fors teruggedrongen wordt, en 2theloo compenseert de CO2-uitstoot waardoor de toiletten volledig CO2-neutraal zullen moeten zijn.

De vernieuwde toiletten zijn binnenkort te vinden in de stations van Antwerpen-Centraal, Bergen, Brugge, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Charleroi-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk, Leuven, Luik-Guillemins, Mechelen, Namen en Ottignies. Kleinere stations worden niet meegenomen in deze operatie. De Nederlanders van 2theloo gingen in 2011 van start en zijn in 12 landen actief, op locaties zoals treinstations, snelwegparkings en drukke binnensteden.