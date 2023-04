Nog 21 Delhaize-supermarkten gesloten door vakbondsacties, in Vlaanderen zijn alle winkels open

In Brussel zijn vandaag 14 Delhaize-supermarkten gesloten door vakbondsacties, in Wallonië 7. In Vlaanderen zijn, zoals de voorbije dagen, alle Delhaize-winkels open.

Begin maart maakte Delhaize bekend dat het al zijn winkels wil verzelfstandigen. Dat leidt al meer dan een maand tot hevige weerstand bij het personeel in de winkels in eigen beheer. De voorbije dagen stuurde Delhaize een deurwaarder naar gesloten vestigingen waar de meeste werknemers werkwillig zijn, en het bedrijf zal dat blijven doen, aldus de woordvoerster.