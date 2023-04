Noord-Korea pakt uit met raket met vastebrandstofmotor: "Hiermee kan een mogelijke aanval langer onder de radar blijven"

"Grootmachten als de Verenigde Staten gebruiken die technologie al langer, maar nu is Noord-Korea er blijkbaar ook in geslaagd. En die vastebrandstofmotor brengt verschillende voordelen met zich mee", vertelt Johan Gallant in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij geeft les over ballistiek en raketten op de Koninklijke Militaire School in Brussel.