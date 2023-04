Verhoren van beschuldigden op terreurproces voorbij: gaf intense en cruciale fase antwoorden op vragen?

"We hebben lang op de verhoren moeten wachten", vertelt Sanne De Clerck in "De ochtend" op Radio 1. De Clerck is advocate van verschillende slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers via de organisatie VEurope. Door de discussie over de naaktfouilles van de beschuldigden werd alles enkele maanden opgeschoven. Begin april konden de kruisverhoren van start gaan, zeven jaar na de aanslagen. Nu, twee weken later, zijn ze afgerond.