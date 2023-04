Op zoek naar de gouden aardappel op eerste patatfestival in Lummen

Zondag is het de allereerste dag van het eerste patatfestival in Lummen. “We gaan een aardappel planten met paarden”, zegt Claudia Moons van De Winning in Lummen. “We gaan alles met een paard doen. Er komen geen machines aan te pas. Dat is uniek in België, want de meeste boeren doen dat wel met tractoren en machines. Maar daardoor gaat de gronddruk te hoog zijn waardoor je een mindere oogst kan hebben.”