Hoe digitaal kruimelspoor naar de verspreider van geheime Amerikaanse legerdocumenten leidde  

Hoewel OG zijn Steamaccount uit paniek ondertussen verwijderd had, kon Toler oude profielen nog terugvinden via een archiveringswebsite die data uit het verleden bewaart. Door verschillende groepsleden te ondervragen over de games die ze samen met OG speelden, werd de puzzel langzaam gelegd.

Via Steam kon Toler zo te weten komen welk account precies die opgenoemde games de laatste maanden had gespeeld. “Het matchte perfect met de info die we via groepsleden hadden gekregen”, zegt Toler. “Het account was al enkele keren van naam veranderd, maar door het archief konden we zijn allereerste profielnaam terugvinden: een zekere Jack…Tex.”