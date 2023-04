Dieven gaan in VS aan de haal met minstens 100.000 dollar aan kleingeld uit geldtransportwagen

De diefstal vond gisterenmorgen (lokale tijd) plaats. De vrachtwagenchauffeur had de munten woensdagavond opgehaald bij de Philadelphia Mint en was van plan om ze donderdag naar Florida te vervoeren. Maar toen hij rond 6 uur 's ochtends wilde vertrekken, merkte hij dat er was ingebroken in de vrachtwagen.



Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen betrokken waren bij de diefstal en of ze wisten wat er in de vrachtwagen zat.