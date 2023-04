Rapencross in Lokeren wil nieuwe datum op kalender: "Kans bestaat dat er anders geen cross komt"

Op de kalender van Belgian Cycling, staat de Rapencross in Lokeren voorlopig vast op zondag 17 september. "Het zou dus opnieuw de openingswedstrijd van het seizoen worden, maar die datum ligt echt niet gunstig", klinkt het bij organisator Bram De Brauwer. "De topveldrijders zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel zitten op dat moment nog niet met hun hoofd, laat staan met hun benen, in de cross."

In januari streek het Belgisch Kamioenschap veldrijden nog neer in Lokeren. "We hebben toen bewezen dat we hier iets kunnen neerzetten dat mag gezien worden", gaat De Brauwer verder. "Iedereen zwaaide ons na het kampioenschap alle mogelijke lof toe. Daarom hadden we toch wel gehoopt dat we ook de kans zouden krijgen om in november of december opnieuw een topcross te organiseren. Als er geen oplossing komt is de kans groot dat we een jaartje overslaan."