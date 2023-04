Recordeditie op komst van Antwerp 10 Miles: "Alle 31.000 tickets bijna verkocht"

Het vorige recordaantal aan inschrijvingen dateert van 2014 toen de kaap van 30.000 zweters net niet gehaald werd. "Het gaat ons niet zozeer over dat absolute aantal. We zijn vooral blij dat de 10 Miles levendiger is dan ooit. Er blijft superveel interesse in gezondheid en bewegen", zegt Broekmans.

Het parcours van de 10 Miles is dit jaar aangepast en loopt voor het eerst niet meer over de Meir maar langs het MAS en het Eilandje waar veel plaats zal zijn voor supporters. Het evenement vindt plaats op 23 april. Naast de 10 Miles is er in de voormiddag ook een Kids Mile en een Short Run van net geen 7 km. Voor alle wedstrijden samen verwacht de organisatie 37.500 deelnemers.