Spaanse vrouw verlaat grot na 500 dagen in volledige (en vrijwillige) isolatie: "Op geen enkel moment gedacht aan opgeven"

Communicatie met de buitenwereld was er niet. Ze had geen horloge of telefoon bij zich en kon enkel informatie versturen via een laptop. Op haar berichten kwam nooit een reactie. Haar menstruatie was de enige manier waarop Flamini toch iets van tijdsbesef had.

De uitdaging was een mentale en fysieke uitputtingsslag en werd zorgvuldig gemonitord door onderzoekers uit verschillende disciplines van de universiteiten van Granada en Almería.