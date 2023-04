Dan toch geen windturbines op industrieterrein in Aarschot: "Met dank aan de vleermuizen die er wonen" 

W-KRACHT wilde twee windturbines bouwen in de buurt van de Gaston Geenslaan in Aarschot. Enkele buurtbewoners dienden bezwaren in tegen het project. "Wij zijn vooral tegen de windturbines omwille van gezondheidsredenen", vertelt buurtbewoner Luc De Coen. "Je kan ze mooi of lelijk vinden, maar voor ons zijn vooral de mogelijke gezondheidsrisico's belangrijk."

De buurtbewoners kregen ook steun van buurgemeente Begijnendijk. "Zij hebben een advocaat aangesteld die opnieuw bezwaar heeft ingediend. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de zaak behandeld en heeft ons gelijk gegeven."