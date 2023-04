Tweede poging gelukt: torenspits Sint-Maartensdal Leuven staat weer op zijn plaats

Ook de architect die de renovatie van de torenspits het afgelopen anderhalf jaar in goede banen leidde was er vanmorgen bij. "Het is altijd spannend, want de stukken moeten uiteraard passen, en de weersomstandigheden moeten ideaal zijn", legt architect Ludo Bekker, uit. "Het is een huzarenstuk want die mast weegt 9 ton. Er staan dan drie mensen bovenop de woontoren om de mast aan te pakken en te begeleiden. Al bij al is alles vlot verlopen, dus ik ben tevreden."