Trouwring is 10 jaar spoorloos tot Kempense boer hem terugvindt op zijn aardappelveld

Op de ring stonden de namen Greet en Louis. "De datum op de ring hadden we in ons bericht bewust weggelaten. Maar Greet en Louis konden die perfect opzeggen, ze hadden zelfs hun trouwboekje meegebracht", lacht Wim. "Ze bleken trouwens klant te zijn in onze hoevewinkel."

Voor de Lilse aardappelboer blijft het gissen hoe de ring na tien jaar op zijn aardappelveld is beland. "Naast mijn perceel loopt een druk wandel- en fietspad. Mogelijk is die doorheen de jaren door waterlopen of door spatwater van een auto bij mij op de akker terechtgekomen."