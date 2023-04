UNIZO Limburg pleit tegen afschaffing ziektebriefje in kmo’s

Uit de bevraging bleek dat de Limburgse kmo-ondernemer niet staat te springen voor een afschaffing van het ziektebriefje. “De kmo-ondernemer heeft schrik dat het absenteïsme gaat toenemen door de afschaffing. We zien dat er bij een op vijf kmo’s een frequente afwezigheid is bij werknemers, en zes op de tien ondernemers hadden al werknemers die afwezig waren puur omdat ze een baaldag hadden.” In Limburg is slechts 18 procent van de ondernemers ervan overtuigd dat het afschaffen van het ziektebriefje niet zou leiden tot misbruik.