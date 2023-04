Vakbonden die directie voor rechter dagen: waarom wordt sociale strijd bij ING en Delhaize zo op het scherp van de snee gevoerd?

Vakbonden die hun in oorsprong sociale strijd voor de rechter brengen: het getuigt in elk geval van een diepgeworteld wantrouwen tussen directie en vakbonden. "Het jammere is dat dit in ons land aan het groeien is", zegt Alexander De Becker in "De ochtend", op Radio 1. De Becker is advocaat en professor Arbeidsrecht aan de Universiteit Gent.

"In Europa worden wij door de aanhangers van het sociaal overleg vaak geciteerd als het te volgen voorbeeld. Wij hebben een heel sterk geïnstitutionaliseerd model van sociaal overleg: we hebben dat heel sterk in wetgeving gegoten."

Dat overlegmodel komt soms wat star over bij bedrijfsleiders in sectoren die in een zware internationale concurrentiestrijd verwikkeld zitten. Dat is zeker het geval in de distributiesector (Delhaize) en de bankensector (ING). "Zij ervaren collectief overleg als een last", zegt De Becker. "Het is sowieso een remmende factor als je van plan bent bepaalde hervormingsmaatregelen te nemen, omdat je met de vakbonden moet overleggen."